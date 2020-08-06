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В Украине проверят условия хранения аммиачной селитры после взрыва в Бейруте

06 августа 2020, 15:28

В Украине проверят условия хранения аммиачной селитры после взрыва в Бейруте

В Украине проведут проверку условий хранения аммиачной селитры. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проверить соблюдения требований законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности субъектами хозяйствования, которые сохраняют аммиачную селитру насыпью.

Отмечается, что результаты проверки должны проинформировать правительство до 15 сентября 2020 года.

В портовом районе Бейрута 4 августа произошел мощный взрыв. В городе оказались повреждены здания в радиусе 10 километров. Сдетонировало 2750 тонн аммиачной селитры, которая хранилась на одном из складов. 

На данный момент известно о 137 погибших и более 5 тысячах раненых в результате взрыва.

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