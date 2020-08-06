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У двух сотрудников Покровского горсовета выявлен COVID-19

06 августа 2020, 16:10

У двух сотрудников Покровского горсовета выявлен COVID-19

Двое сотрудников Покровского городского совета получили положительный результат ПЦР-диагностики на COVID-19. Об этом сообщает сайт Pokrovsk.News.

Инфицирован начальник отдела закупок Олег Аллахвердян. Он является контактным лицом заместителя городского головы Инны Телесовой, у которой был обнаружен коронавирус несколько дней назад.

Аллахвердян сообщил, что сдал тест во вторник утром, а результат получил сегодня. Он находится в Покровске на самоизоляции, симптомов заболевания у него нет.

Также Аллахвердян отметил, что число контактов в этот день могло составить порядка 20 человек. 

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