Глава МИД Германии приедет в Москву 11 августа. Украина — в повестке дня

Министр иностранных Германии Хайко Маас посетит Москву 11 апреля, где проведет встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, передает ТАСС.



В частности, главы МИД двух стран обсудят ситуацию в Украине. Также в повестке дня положение дел в Сирии и Ливии, ситуация вокруг всеобъемлющего плана действий в отношении иранской ядерной программы, а также «проблематика глобальной стабильности и стратегической безопасности».



Кроме того, ожидается, что министры затронут проблематику отношений между Россией и ЕС с учетом председательства ФРГ в Совете Евросоюза во второй половине этого года.



Хайко Маас станет одним из первых высокопоставленных европейских чиновников в России с начала пандемии коронавируса.

Германия, Россия, Украина и Франция, входят в «нормандский формат» переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.



В начале июня украинская делегация посетила Берлин, где провела переговры с немецкой стороной.