Красный крест отправил на Донбасс еще семь грузовиков с гуманитарной помощью

Международный комитет Красного Креста отправил в отдельные районы Луганской и Донецкой областей семь грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщает
пресс-служба Госпогранслужбы.
Так, в КПВВ «Станица Луганская» пограничники оформили 4 автомобиля с 13-ю тоннами гуманитарной помощи и Forklift (автопогрузчик).
«Жителям временно оккупированных территорий, непосредственно страдают от российской агрессии, направлено средства для стирки, необходимые вещи для малышей, защитные очки и хирургические маски», - говорится в сообщении.
Кроме того, из КПВВ «Новотроицкое» в оккупированный Донецк последовало 3 грузовика с 60-ю тоннами продуктовых наборов.