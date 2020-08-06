«ДНР» возобновит работу КПВВ «Еленовка» на один день 7 августа

Группировка «ДНР» на один день возобновит работу КПВВ «Еленовка» в пятницу, 7 августа. Об этом сообщил штаб «ДНР» по коронавирусу.



Как и ранее, для въезда в Донецк необходимо разрешение штаба, а для выезда нужна регистрация (прописка) на подконтрольной Украине территории.



Все прибывшие на подконтрольную «ДНР» территорию обязаны пройти 14-дневную обсервацию в больнице.



КПВВ «Еленовка» будет работать с 9:00 до 18:00.



В предыдущий раз «ДНР» открывала это пункт пропуска 3 августа. Сейчас «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Пункт пропуска «Еленовка» связан дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».



«ДНР» по-прежнему блокирует работу еще одного КПВВ на Донетчине — «Марьинка».



В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».