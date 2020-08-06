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«ДНР» возобновит работу КПВВ «Еленовка» на один день 7 августа

06 августа 2020, 16:55

«ДНР» возобновит работу КПВВ «Еленовка» на один день 7 августа

Группировка «ДНР» на один день возобновит работу КПВВ «Еленовка» в пятницу, 7 августа. Об этом сообщил штаб «ДНР» по коронавирусу.

Как и ранее, для въезда в Донецк необходимо разрешение штаба, а для выезда нужна регистрация (прописка) на подконтрольной Украине территории.

Все прибывшие на подконтрольную «ДНР» территорию обязаны пройти 14-дневную обсервацию в больнице.

КПВВ «Еленовка» будет работать с 9:00 до 18:00.

В предыдущий раз «ДНР» открывала это пункт пропуска 3 августа. Сейчас «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

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Пункт пропуска «Еленовка» связан дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».

«ДНР» по-прежнему блокирует работу еще одного КПВВ на Донетчине — «Марьинка».

В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».

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