На водоводе Горловка-Торецк закончили ремонт. Воду Торецку обещают к утру

Ремонтные бригады завершили работы на водоводе Горловка-Торецк. Вода в кранах жителей Торецка должна появиться к утру. Об этом сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко.



«Завершены сварочные работы на водопроводе 900 мм "Горловка-Торецк" – заварена трещина 1,2 метра на 5 сантиметров. В 15:40 завершили сварочные работы, 15:55 запустили агрегат для заполнения водопровода», - говорится в сообщении.



Он отметил, что с учетом технологических особенностей, вода в Торецк дойдет ориентировочно в 2-3 часа ночи. До 9-10 утра появиться у абонентов.

Авария на водоводе произошла в «серой зоне» 1 августа. На сегодняшний день авария не ликвидирована, местные жители живут без водоснабжения уже шестой день. Воду подвозят спасатели по графику.