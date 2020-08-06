Из 136 случаев коронавируса в Луганской области 43 - завезенные из России и ОРДЛО

На подконтрольной территории Луганской области около трети всех случаев заражения коронавируса связанные с людьми, которые прибыли в область с РФ или с оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



«Ухудшения эпидемиологической ситуации не наблюдается, оснований для усиления в области карантинных противоэпидемических мероприятий нет. За последнюю неделю выявлено 10 больных: 3 - контактные по семье, 7 - из других городов и ОРДЛО. Из 136 подтвержденных случаев: 43 - прибыли из РФ или ОРДЛО, 10 - из других регионов Украины, 85 - местная передача коронавирусной инфекции. 68 из них - семейные контакты», - говорится в сообщении.



Отмечается, что все время пандемии на Луганщине зарегистрировано 791 подозрение на заболевание коронавирусной инфекцией, из которых 136 подтверждены.



Среди больных в тяжелом состоянии тех, которым необходимо подключение к аппарату ИВЛ, нет.

В Украине по состоянию на 6 августа лабораторно подтверждено 76 808 случаев COVID-19, из них за сутки - 1318. Всего в Украине зарегистрировано 1819 смертей от COVID-19. Выздоровели - 42 524 людей. Сейчас болеют - 32465.