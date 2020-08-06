Сегодня на Донбассе соблюдалось перемирие

С начала суток украинская сторона не зафиксировала обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



«11 суток подряд с тех пор, как было объявлен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет», — говорится в сводке штаба.



Отмечается, что саперы ГСЧС разминировали около 7 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 41 найденный взрывоопасный предмет.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.



После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось. Власти Украины отмечают, что, после вступления перемирия в силу, в рядах вооруженных сил на Донбассе нет погибших и ранены.