Лукашенко отказался назвать Россию «агрессором»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что не будет назвать Россию агрессором, несмотря на оккупацию Крыма и части Донбасса.



«Ситуация плохая. Наверное, вы имеете право так высказываться. Я никогда так не говорил и не скажу "захватчик" или "агрессор". Если я так скажу, то мы потеряем свою роль братьев. Вы, россияне и украинцы, для нас родные», — сказал он.



На вопрос, вернет ли «при нашей жизни» Россия Украине Крым и Донбасс, Лукашенко ответил: «Конечно нет. Но с Донбассом проще. Донбасс — это пятое колесо в телеге и России он не нужен».



При этом президент Беларуси высказал мнение, что Донбасс «не очень то и нужен Украине, исходя из того, как разворачиваются события».



Лукашенко полагает, что у предыдущего президента Петра Порошенко было «много моментов», когда «дипломатически извиваясь можно было выкрутиться и стабилизировать там ситуацию». «Надо было найти возможность дать Путину и России сохранить лицо. Главное ведь результат», — добавил он.



Говоря о действиях президента Владимира Зеленского по реинтеграции территорий, Лукашенко сказал: «Володе тут еще посложнее. Он бедняга пытается и там, и там за что-то схватиться».