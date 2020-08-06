Лукашенко заявил, что не выдаст Украине задержанных «вагнеровцев» без доказательств

Беларусь передаст Украине задержанных боевиков российской ЧВК «Вагнера» в случае доказательства их причастности к вооруженному конфликту на Донбассе. Об этом заявил президента Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону



«У нас есть международное соглашение с Россией и Украиной. Суть заключается в том, что генеральный прокурор Украины, генеральный прокурор Беларуси, России, правоохранительные системы в контакте, они и работают... Они работают над тем, чтобы была четкая картина. Никто никого не выдает, пока не установят вину страна, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей, что этот убил этого, что стреляли, и так далее», — сказал он.

Ранее Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров Украины и России для разбирательства в ситуации с задержанными российскими наемниками.



29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской нелегальной ЧВК «Вагнера». Утверждается, что они планировали дестабилизировать обстановку в период президентской избирательной кампании.



Российская сторона заявила, что задержанные — сотрудники частного охранного предприятия, которые направлялись в Стамбул.



По информации украинской стороны, 28 из 33 задержанных воевали на стороне группировок «Л-ДНР» на Донбассе.