По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

В четверг, 6 августа, на подконтрольной властям территории Донецкой области выявлено 10 новых случаев заболевания коронавирусом.С начала пандемии области коронавирус обнаружен у 949 человек, из которых 818 выздоровели, 13 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом, а также три летальных случая, заявили в группировке «ДНР». Умершие — мужчина в возрасте 60 лет и женщины в возрасте 92 и 62 лет. Всего «ДНР» признает 1914 случаев COVID-19: на лечении — 943 пациента, летальных случаев — 111.



«ЛНР» подтверждает 621 случай заражения коронавирусом, из них пять зарегистрированы в отдельных районах Луганщины за прошедшие сутки. В группировке утверждают, что 586 человек выздоровели, 15 — умерли.



Политика



Президент Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область заявил, что режим устойчивого прекращения огня на Донбассе будет сохраняться.



Зеленский подтвердил, что первый премьер-министр страны Витольд Фокин будет работать в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.



Общество



Украинские правоохранители готовят ходатайство об экстрадиции в Украину 28-ми боевиков российской ЧВК «Вагнера», задержанных в Беларуси и подозреваемых в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков «ДНР/ЛНР».



Международный комитет Красного Креста отправил в отдельные районы Донбасса вещи для малышей, защитные очки и хирургические маски общим весом 13 тонн.



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