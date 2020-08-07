ОБСЕ впервые за пять лет не зафиксировала нарушений «режима тишины» на Донбассе

В Донецкой и Луганской областях впервые с 2015 года не зарегистрировано нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в свежем отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.



«Впервые с того времени, как Миссия начала систематический сбор данных, в Донецкой и Луганской областях не зафиксировано нарушений режима прекращения огня», — отметили наблюдатели ОБСЕ.



В отчете поясняется, что систематический сбор информации на Донбассе начался 1 марта 2015 года.



По данным СММ ОБСЕ, с 27 июля и до конца отчетного периода было зафиксировано в общей сложности 251 нарушение «режима тишины» на востоке Украины после вступления в силу дополнительных мер по контролю за соблюдением прекращения огня на линии соприкосновения.



Эти меры были согласованы Трехсторонней контактной группой 22 июля.