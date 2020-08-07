ОБСЕ увидела военные грузовики на границе ОРДО и РФ

СММ ОБСЕ зафиксировала 3 грузовика военного типа и 1 микроавтобус, находящиеся на границе с РФ в подконтрольном боевикам районе, где отсутствуют погранично-пропускные пункты. Об этом сообщается в отчете миссии.



Транспорт находился вблизи подконтрольного «ДНР» села Маныч примерно в 200 метрах от границы с РФ. Его зафиксировал беспилотник СММ дальнего радиуса действия 4 августа в 22:07.



Спустя несколько минут микроавтобус и один из грузовиков начали отъезжать от границы в юго-западном направлении. Оставшиеся два грузовика направились в обратную сторону и доехали до границы.

20 июля ОБСЕ зафиксировала передвижение колонны у границы с Россией в неподконтрольном Украине районе Луганской области.



Также ОБСЕ фиксировала передвижение грузовиков у границы с РФ в июне.



26 июля ОБСЕ увидела три военных грузовика в 3,5 км к западу от границы с РФ в оккупированных районах Луганской области.



31 июля СММ ОБСЕ зафиксировала движение поезда из подконтрольной боевикам Вознесеновки в Луганской области в сторону РФ.