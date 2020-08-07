Документальный фильм о мальчике из Донбасса номинирован на американскую премию «Эмми»

Документальный фильм «Лай собак вдалеке» о жизни мальчика на Донбассе во время вооруженного конфликта стал номинантом американской телевизионной премии «Эмми». Об этом сообщил ассистент режиссера фильма Азад Сафаров.



Лента совместного производства Дании, Швеции и Финляндии об Украине попала в категорию «выдающийся документальный фильм о современных событиях» (Outstanding Current Affairs Documentary).



В категорию также попали документальные фильмы о войне в Афганистане и Сирии, масштабных пожарах в Калифорнии в 2018 году, борьбе с наркоторговлей на Филиппинах, а также о палаче «Исламского государства» Мухаммаде Эмвази.



Победителей объявят 20 и 21 сентября в США.



«Лай собак вдалеке» — история 10-летнего мальчика из Донбасса, который живет у линии соприкосновения вместе с бабушкой. Съемки проходили в селе Гнутово Донецкой области.







Лента уже получила более 40 наград. В декабре 2018 года «Лай собак вдалеке» попал в шорт-лист номинантов на «Оскар» в категории «Лучший полнометражный документальный фильм».