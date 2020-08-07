В Луганской области за сутки выявили 11 заболевших коронавирусом

За сутки в Луганской области выявили 11 заболевших коронавирусной болезнью. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Уточняется, что трое новых заболевших — из круга ранее определенных контактных лиц. Еще двое находились на самоизоляции после возвращения из России, а четыре человека были госпитализированы с пневмонией. Еще два человека планировали лечиться в стационарном отделении, но после ПЦР-исследования у них был выявлен коронавирус.



География новых случаев COVID-19: города Северодонецк и Лисичанск, Кременской, Новоайдарский, Новопсковский и Попаснянский районы.



В ЛугОГА отметили, что за сутки выздоровели два человека.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины выявлено 147 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 116 человек выздоровели, а один — умер. Продолжают болеть 30 пациентов.