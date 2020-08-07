В рядах ВСУ выявлено 29 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 29 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Шестеро человек госпитализированы в Национальный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ», Военно-медицинский клинический центр Западного региона, Военно-медицинский клинический центр Северного региона и 9-й военный госпиталь.



Остальные лечатся дома под наблюдением врачей (Киевская область — 5 военнослужащих, Львовская область — 8 военнослужащих, Сумская область — 1 военнослужащий, Ивано-Франковская область — 5 военнослужащих, Одесская область — 2 военнослужащих, Житомирская область — 1 военнослужащий, Ровенская область — 1 военнослужащий).



Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



С начала пандемии в рядах ВСУ выздоровели 668 человек, летальных случаев — 5.