Российской певице Глюкозе на три года запретили въезд в Украину из-за посещения Крыма

Российской певице Наталье Ионовой, которая выступает под псевдонимом Глюкоза, на три года запретили въезд в Украину за незаконное посещение временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.



Россиянка прибыла в аэропорт «Борисполь» рейсом из Минска с частной целью, однако там ее остановили пограничники. Они выяснили, что Глюкоза посещала Крым, заезжая на полуостров не через украинский пункт пропуска, чем нарушила законодательство.



Сначала певица сказала пограничникам, что была в Крыму в 2013 году. Потом Глюкоза признала, что летала на полуостров в 2014-м на фестиваль, прибыв на самолете из Москвы «по приглашению организаторов». При этом она «не помнит», в каком именно крымском городе была.



Глюкоза сказала правоохранителям, что она «не политик», «никак не относится» к оккупации Крыма и для нее «намного важнее иметь возможность посещать Украину». На видео, которое опубликовала ГПСУ, она назвала Крым украинским.



После беседы ей поставили штамп о запрете въезда на три года. Певица «не понимает» причин такого решения и «не помнит», чтобы Украина «объявляла какие-то ограничения» на посещения полуострова.