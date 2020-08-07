Ермак: Украина запросила у РФ освобождение 22-х татар

Украина передала России список из 22-х крымских татар, незаконно удерживаемых на территории аннексированного Крыма. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



Он сообщил, что президент Владимир Зеленский в последнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил освобождение татар.



«Также этот список уже передан российской стороне. И мы ожидаем, что этот вопрос тоже будет решен», — цитирует Ермака пресс-служба ОП.



Ермак также напомнил, что президент обратился к РФ с просьбой освободить крымского татарина, фигуранта симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Сулейманова, трехлетнего сына которого нашли мертвым в выгребной яме возле дома после исчезновения 24 июля.



Телефонный разговор Зеленского и Путина состоялся 26 июля.