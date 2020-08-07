Пушилину не понравились предложения Кравчука по Донбассу

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин прокомментировал инициативы нового главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука.



Он считает, что Кравчук после назначения «сделал множество противоречивых заявлений, не имеющих ничего общего с пунктами Минских соглашений».



«Предлагаемые им "специальный режим управления" и "свободная экономическая зона" для Донбасса отдаляют, а не приближают к выполнению договоренностей», — подчеркнул Пушилин в комментарии «Федеральному агентству новостей».



Заявление первого президента Украины о возможности компромисса он назвал «попыткой заговорить минский процесс».



Официальные представители России эти предложения главы украинской делегации в ТКГ пока не комментировали.

Президент Владимир Зеленский 30 июля назначил Леонида Кравчука председателем делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. До этого Украину в ТКГ представлял второй президент Леонид Кучма.