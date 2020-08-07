Зеленский прокомментировал назначение в Офис президента чиновника МВД времен Януковича

Президент Владимир Зеленский считает несправедливым причислять к представителям «старой власти» всех, кто занимал какую-либо руководящую должность во времена президентства Виктора Януковича.



Так он ответил на вопрос журналистки в Марьинке относительно назначения заместителем главы Офиса президента экс-замначальника следственного управления МВД времен Януковича Олега Татарова.



«Мы все жили во времена Януковича. Но некоторые люди бежали вместе с господином Януковичем. А в принципе много людей осталось нормальных, которые не предали Украину. Мне кажется, что это не справедливо: всех людей, возглавлявших ту или иную ветвь власти во времена Виктора Федоровича Януковича, считать кем-то, как бы сказать, из старой власти», — сказал Зеленский. Он добавил, что для него все, кто занимали руководящие должности во времена президентства Петра Порошенко, — «тоже уже старая власть, но и там были опытные люди, и в те годы (во времена Януковича — ред.) были опытные люди».



«Главное, чтобы человек был честным. Сейчас, мне кажется, в нашей стране, чтобы изменить Украину, моральная сторона самое главное — то, чего не хватает многим чиновникам, депутатам многим», — резюмировал Зеленский.

Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя Офиса президента 6 августа. На Банковой он будет отвечать за правоохранительную деятельность.