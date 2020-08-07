Путин позвонил Лукашенко: договорились разобраться в ситуации с «вагнеровцами»

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным за два дня до президентских выборов в Беларуси, которые пройдут 9 августа. Разговор состоялся по инициативе российской стороны.



В сообщении Кремля говорится, что Путин и Лукашенко «провели обмен мнениями» по поводу задержания в Беларуси 33 российских граждан, которых в Минске обвиняют в подготовке беспорядков.



Пресс-служба Лукашенко сообщила, что «президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности».



Путин, как отмечает пресс-служба белорусского президента, заявил о необходимости «противостоять негативным тенденциям и действиям третьих сил», которые могут повредить отношениям России и Беларуси.

29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской нелегальной ЧВК «Вагнера». Утверждается, что они планировали дестабилизировать обстановку в период президентской избирательной кампании. Российская сторона заявила, что задержанные — сотрудники частного охранного предприятия, которые направлялись в Стамбул.



По информации украинской стороны, 28 из 33 задержанных воевали на стороне группировок «Л-ДНР» на Донбассе. Среди них 9 граждан Украины.



Украинские правоохранители готовят ходатайство об экстрадиции в Украину 28 боевиков. Лукашенко предложил генпрокурорам Украины и России приехать в Минск для расследования ситуации с задержанием наемников.