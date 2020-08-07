Шмыгаль озвучил, в каком случае Украина возобновит подачу воды в Крым

Украина возобновит поставки воды в аннексированным Крым в случае возникновения гуманитарной катастрофы на полуострове. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью «Радио Свобода».
«В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где угодно, в Крыму или в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее», — сказал Шмыгаль.
При этом он отметил, что Украина не будет поставлять воду «оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз».
«Это невозможно», — подчеркнул Шмыгаль.
Он также отметил, что на данный момент технически невозможно поставить днепровскую воду в Крым.
«Крымский канал перекрыт, и уже не одно расследование журналисты сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по имеющейся инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру», — сказал премьер-министр.
11 июня на пресс-конференции в Киеве Шмыгаль сказал, что вопрос о возобновлении поставок днепровской воды в Крым у Украины в повестке нет. 5 марта во время ток-шоу «Право на власть» он утверждал, что его Кабмин «не перекроет воду для украинцев в Крыму» и заявил, что перекрытие воды «приведет к гуманитарной катастрофе».