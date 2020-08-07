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Офис генпрокурора открыл дела против более 100 иностранцев за участие в боях на Донбассе

07 августа 2020, 16:20

Офис генпрокурора открыл дела против более 100 иностранцев за участие в боях на Донбассе

Прокуроры начали уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных наемников в вооруженном конфликте против Украины на Донбассе. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Указано, что с 2014 года и по настоящее время «в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ» воюют не менее 2 граждан Болгарии, 7 — Армении, 1 — Грузии, 19 — Италии, 27 — Испании, 12 — Казахстана, 3 — Литвы, 26 — Молдовы, 2 — Нидерландов и 5 — Германии.

По данным следствия, иностранцы находились в составе различных подразделений боевиков, в частности, в так называемом 14-м батальоне территориальной обороны «Призрак», 11-м отдельном мотострелковом полку «Восток», 7-й отдельной мотострелковой бригаде «Чистяковская», 1-м отдельной мотострелковой бригаде «Славянская», отдельном разведывательном батальоне «Спарта», отдельном штурмовом батальоне «Сомали», «Русичи», «Волчья сотня», «Брянка СССР» и других.

Действия наемников квалифицированы по части 4 статьи 447, части 3 статьи 110, части 5 статьи 260 Уголовного кодекса (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также участие в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям). Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.

Ранее Офис генпрокурора зарегистрировал уголовные производства по фактам участия 20 французов, 16 бразильцев, киргизов, боснийцев и чилийца в вооруженном конфликте против Украины.

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