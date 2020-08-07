«Укрзализныця» возобновила курсирование семи пригородных поездов на Донбассе

В рамках постепенного возобновления пассажирских железнодорожных перевозок «Укрзализныця» назначила курсирование семи пригородных поездов в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.



Так, с 10 августа региональный филиал «Донецкая железная дорога» возобновляет курсирование следующих ежедневных пригородных поездов:



№ 6502 Попасная — Северск, 03:44-05:24;

№ 6501 Северск — Попасная, 06:40-08:20;

№ 6504 Попасная — Северск, 13:00-14:40;

№ 6503 Северск — Попасная, 15:40-17:20;

№ 6955 Волноваха — Камыш-Заря, 07:22-09:54;

№ 6956 Камыш-Заря — Волноваха, 12:48-15:24;

№ 6957 Волноваха — Камыш-Заря, 18:54-21:11;

№ 6958 Камыш-Заря — Волноваха, 02:50-05:10.



Во время путешествий обязательным является использование средств индивидуальной защиты.