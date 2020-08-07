При Мининтеграции создали комиссию по вопросам вещания на оккупированную территорию

При Мининтеграции создали комиссию по вопросам стабильного функционирования национального телевидения на оккупированную территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Возглавит комиссию вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.



«Основной задачей Комиссии является обеспечение взаимодействия органов государственной власти по вопросам, связанным с осуществлением речи украинского контента на временно оккупированных территориях и приграничных территориях Украины и вещанию на территориях иностранных государств», - говорится в сообщении.



Секретарь комиссии Юлия Лапутина отметила, что на временно оккупированных территориях более половины населения не имеет доступа к украинским телеканалам и доступа к украинским интернет-сайтов.



Поэтому одним из наших первоочередных задач будет - возвращение жителей временно оккупированных территорий до политической, культурной и общественной жизни Украины.



Комиссия является постоянно действующим экспертным совещательным органом, который будет заниматься подготовкой предложений по формированию и реализации государственной политики в сферах информационного суверенитета Украины, налаживанием обратной связи с гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированных и приграничных территориях, противодействием дезинформации и специальным информационным операциям. А также проводить мониторинг возможности приема программ телевидения и радиовещания населением временно оккупированных и пограничных территорий.