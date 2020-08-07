Донецкой области выделили 8,4 млн гривен на покупку квартир для переселенцев

Донецкой области выделены 8,4 млн гривен субвенции для приобретения в коммунальную собственность 31 квартиры для переселенцев. Об этом сообщает
пресс-служба ДонОГА.
Жилплощадь планируется приобрести Авдеевке, Бахмуте, Доброполье, Краматорске, Лимане, Покровске, Северской ОТГ для предоставления во временное пользование внутренне перемещенным лицам.
«Для приобретения вышеуказанных квартир выделено софинансирование из местных бюджетов в сумме 3,4 млн гривен и из областного бюджета предусмотрено софинансирование в сумме 180 тысяч гривен», - говорится в сообщении.
Кроме этого, в Минреинтеграции собираются рассмотреть возможность дополнительного выделения Донецкой области 3,7 млн гривен для покупки еще 16 квартир в Доброполье, Лимане, Покровске, Ильинской, Северской и Шаховской ОТГ при условии софинансирования из местных бюджетов в размере 1,6 млн гривен.