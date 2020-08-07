Минздрав хочет расширить перечень критериев для определения эпидопасности регионов

Министерство здравоохранения Украины предложит правительству расширить перечень критериев, которые определяют уровень эпидемиологической опасности территорий страны по коронавирусу. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает «Интерфакс-Украина».



«В связи с ухудшением ситуации мы предложим изменить перечень критериев, которые будут определяться для разного уровня опасности. Мы вынесем этот вопрос на заседании правительства, которое состоится в понедельник», — сказал Степанов.



Степанов сообщил, что одним из основных показателей, которые предложит Минздрав, будет количество активных больных за последние семь дней.



Кроме того, ведомство предложит установить показатели тестирования на COVID-19 на уровне не менее 32 на 100 тысяч населения, в то время как в настоящее время этот показатель должен быть не мене 24 на 100 тысяч населения.



«Мы предложили, чтобы после принятия такого решения правительством, было проведено еще одно заседание комиссии ТЭБ и ЧС во вторник утром», — сказал Степанов.

Адаптивный карнатин в Украине был продлен до 31 августа. Его новый тип с делением на четыре зоны начал действовать с 1 августа. Каждую неделю национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций пересматривает распределение регионов по зонам карантина.



О том, какие ограничения предусматривает каждая карантинная зона и какие критерии нахождения в ней можно посмотреть здесь.