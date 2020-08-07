Зеленский рассказал, как собирается окончательно закрыть «кейс войны» на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на следующей встрече лидеров «нормандского формата» в Берлине будут зафиксированы успехи перемирия на Донбассе, что позволит двигаться дальше для прекращения войны. Об этом говорится на странице президента в Facebook по итогам поездки на Донбасс.



«Дальше - опять тяжелые переговоры. "Нормандия" - это отправная точка, которая позволяет вернуть эту нашу многострадальную территорию к цивилизации. Туда, где работают законы. Где уважают права человека. "Нормандия" - это начало свободы Донбасса. И это начало большого пути. Следующая остановка - Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть кейс войны», - говорится в сообщении.



Президент заверил, что сделать это планируют «прозрачно, открыто».



«А если что-то пойдет не так, то тогда каждый будет понимать, что и почему пошло не так. И кто в этом виноват», - резюмировал президент.

7 августа миссия ОБСЕ впервые с 2015 года не зарегистрировала нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.