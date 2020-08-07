Задержанных в Минске журналистов депортируют

Задержанных в Минске журналистов телеканала «Настоящее время» Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка сегодня депортируют из Беларуси. Об этом сообщается на сайте телеканала.



По предварительной информации, задержание было связано со статусом аккредитации журналистов.



«Телеканал вовремя запросил аккредитацию для своих корреспондентов перед президентскими выборами, но она им не была предоставлена. Отказ властей Беларуси своевременно аккредитовать наших журналистов — еще один пример пренебрежения к правам свободной прессы и праву граждан Беларуси на информацию без цензуры. Мы возмущены задержанием наших журналистов и требуем соблюдения властями признанного во всем мире права журналистов на исполнение своей профессиональной деятельности», — подчеркнула врио президента медиакорпорации Radio Free Europe / Radio Liberty Дейзи Синделар.

Днем 7 августа в отеле «Минск» в столице Беларуси задержали трех журналистов, двое из задержанных — Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк — граждане Украины, Юрий Баранюк — россиянин. В течение нескольких недель они освещали ход президентской кампании в Беларуси. Накануне задержания съемочная группа вела трансляцию с сорванного митинга оппозиции.