По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

За прошедшие сутки на подконтрольной властям территории Донецкой области выявлено 10 новых случаев заболевания коронавирусом. Три случая зафиксированы в Мангушский районе, два — в Украинке и по одному случаю в Покровске, Дружковке, Константиновке, Краматорске и Святогорске. С начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории коронавирус обнаружен у 949 человек, из которых 818 выздоровели, 13 — умерли.



В Луганской области выявили 11 заболевших коронавирусной болезнью. География новых случаев COVID-19: города Северодонецк и Лисичанск, Кременской, Новоайдарский, Новопсковский и Попаснянский районы. Всего в области выявлено 147 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 116 человек выздоровели, один — умер.



В группировке «ДНР» заявляют, что не выявили новых случаев COVID-19 за минувшие сутки. По состоянию на 7 августа «ДНР» признает 1 914 случаев COVID-19: 861 человек выписан, летальных случаев — 111. «ЛНР» также не сообщала сегодня про новых заболевших коронавирусом.



Политика



Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на следующей встрече лидеров «нормандского формата» в Берлине будут зафиксированы успехи перемирия на Донбассе, что позволит двигаться дальше для прекращения войны.



Украинская сторона рассчитывает, что следующий обмен удерживаемыми лицами на Донбассе состоится в ближайшие недели, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.



Экономика



Для восстановления неподконтрольной части Донбасса понадобится около 10 миллиардов долларов, что примерно составляет 5-7% ВВП Украины, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.



Общество



Прокуроры начали уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных наемников в вооруженном конфликте против Украины на Донбассе.



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