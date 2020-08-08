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ООС: На Донбассе снова были провокационные выстрелы, но «тишина» в силе

08 августа 2020, 09:25

ООС: На Донбассе снова были провокационные выстрелы, но «тишина» в силе

За сутки на Донбассе незаконные вооруженные формирования трижды открывали огонь по украинским позициям. Как сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, со стороны ВСУ нет потерь.  

В частности, неприцельные выстрелы из стрелкового оружия раздавались у Новолуганского. Еще по одному разу НВФ выстрелили из подствольного гранатомета неподалеку от поселка Шумы, а из автоматического станкового гранатомета - вблизи Травневого.

«Поскольку выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали», – подчеркнули в штабе.

Кроме того, еще два нарушения со стороны противника отмечено вблизи неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Ужовка и Золотое-5. Сообщается, что на этих участках фронта «Л-ДНР» проводили инженерные работы вопреки договоренностям, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.

С начала текущих суток, 8 августа, по состоянию на утро в регионе не было обстрелов.

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