На Донетчине еще 17 человек заболели коронавирусом

За пятницу, 7 августа, в Донецкой области еще семнадцать человек стали пациентами с коронавирусной болезнью COVID-19. Среди них четверо детей. Об этом сообщил глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко.



Болезнь обнаружена у:

- 7 человек в Мариуполе (мужчины 43, 60 и 61 лет, 5-летняя девочка, женщины 30, 39 и 48 лет);

- 4 в Славянске (мальчики 2, 12 и 16 лет, женщина 39 лет);

- 2 в Лиманской ОТГ (мужчины 33 и 45 лет)

- по одному человеку в Угледаре (женщина 53 лет), Торецке (мужчина 28 лет), Бахмуте (женщина 61 года) и Краматорске (женщина 64 лет).



Среди больных, выявленных за 7 августа, есть одна медработница.



Кириленко отметил, что Донетчина будет иметь на следующей неделе статус «зеленой зоны», однако может потерять, если количество больных продолжит расти.





В четверг, 6 августа, на подконтрольной властям территории Донецкой области выявлено 10 новых случаев заболевания коронавирусом.



На подконтрольной Украине части Донетчины за все время пандемии выздоровели 819 человек, а 13 — умерли. На лечении остаются 134 человека.