В «Л-ДНР» рассказали о новых случаях COVID-19

В отдельных районах Донецкой области за пятницу, 7 августа, выявлено 14 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает группировка «ДНР».



«Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них 4 медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении так называемого «МОЗ ДНР».

За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 8.



Таким образом, по состоянию на утро 8 августа известно о 1928 случаях заболевания.



На лечении находятся 948 пациентов, выписаны – 869 человек, 111 умерли.



Также в «ДНР» заявили, что местные медики за два с половиной месяца обнаружили коронавирусную инфекцию у 85 человек, прибывших с территории, подконтрольной украинской власти.

В отдельных районах Луганской области медики под контролем группировки «ЛНР» с начала пандемии зарегистрировали 622 случая заражения коронавирусной инфекцией.



Выписаны в общей сложности 591 человек. С начала пандемии «ЛНР» подтвердила смерть 15 человек от болезней, осложненных COVID-19.