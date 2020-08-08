Учителей не будут тестировать на COVID-19 перед 1 сентября

Тестирование учителей на коронавирус накануне нового учебного года не предусмотрено. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 8 августа.



«В этом нет нужды. Все, что касается тестирования, у нас очень четко предусмотрено законодательством, нормативной базой, соответствующими приказами министерства здравоохранения - кто именно нуждается в проведении тестов, в каких случаях, и такого механизма или раздела по проведению тестирования наших учителей нет. Только исключительно, если есть симптомы коронавирусной болезни у учителя или он является контактным лицом с человеком, у которого подтвержден COVID-19», - подчеркнул Степанов.



Ранее министерство здравоохранения сообщило, что на входе в учебные заведения будут стоять сотрудники с термометрами. Если показатели превысят 37,2 градуса, в школу не пустят.



Кроме того, родители обязаны будут приходить за детьми в масках, в классах будут стоять антисептики.