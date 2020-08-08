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Омбудсмен: Личные данные 7 тысяч военных незаконно попали в сеть

08 августа 2020, 16:44

Омбудсмен: Личные данные 7 тысяч военных незаконно попали в сеть

Офис украинского омбудсмена обнаружил telegram-бот, который распространял персональные данные почти 7 тысяч военнослужащих. Правозащитники считают, что незаконное распространение персональных данных военнослужащих в условиях военной агрессии со стороны Российской Федерации может нанести существенный вред обороноспособности государства.

Сообщается, что чат-бот в мессенджере обнародовал табличный файл с персональными данными военных: ФИО, номера воинских частей, даты самовольного оставления воинских частей. Список содержит данные о 6907 военнослужащих.

Секретариат уполномоченного по правам человека обратился в Службу безопасности Украины и Национальную полицию, чтобы заблокировать Telegram-бот, который по состоянию на 7 августа продолжал распространять указанный файл с персональными данными.

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