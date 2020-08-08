СМИ: Жители Донецка рассказали, как пятый месяц живут без украинских пенсий

Жители отдельных районов Донбасса четыре месяца не снимают пенсии и другие социальные выплаты, приходящие им на карточки «Ощадбанка». Так происходит из-за нерегулярной работы пунктов пропуска, которые контролирует группировка «ДНР». Для выезда нужно получить специальное разрешение от «ДНР» и предъявить регистрацию на подконтрольной Украине части страны. Речь не только о пенсиях: помощь от детей, родственников также нельзя получить – ведь для этого надо выехать за блокпост, где есть украинские банкоматы.



«Радио свобода» пообщалось с местными жителями Донецка, которые описали гуманитарную картину в городе.



Например, 55-летний дончанин в инвалидном кресле, который пользуется прокладками от недержания, больше не может себе их позволить – он разрезал те, что у него были, на мелкие кусочки, чтобы на дольше хватило. Пожилая дончанка сократила свои лекарства от диабета и стала пить меньше обезболивающих при гангрене.

«Ни дети не могут помочь пенсионерам, ни пенсионеры не могут детям помочь. Пенсионерам еще надо на лечение, а денег нет. Вот я с женщиной одной, старушечкой, разговаривала. Ей надо лечится, надо уколы делать. У нее нет денег на уколы. Какая-то ягода у нее на дворе растет – соберет, пойдет, продаст баночку, чтобы купить на сегодняшний день укол. Вот тут, у нас, старушечка в нашем доме. Она еле ходит. Ей операцию на глазах делали, а она еще ходит, моет полы в подъездах – но она ногами уже не шевелит. И метет, как дворник во дворе. Вот так люди живут», - рассказала дончанка Лидия.



Она отмечает, что местные выплаты от «ДНР» не могут существенно помочь пожилым людям – денег все равно не хватает на то, чтобы позволить себе не только продукты питания, но и новую одежду, вещи для быта и так далее.