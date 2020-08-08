Донбасс: Перемирие и ЧВК «Вагнер» ►

Смотрите в этом выпуске «Донбасс сегодня»:



• Стабильное перемирие и «особый статус». Смогут ли Москва и Киев договорится о реальном завершении войны на Донбассе?



• Ядерный взрыв в шахте на Донбассе. События сорокалетней давности настигли в 2020 году.



• Какие отношения выстроил Зеленский с западными лидерами и может ли Украина рассчитывать на дальнейшую помощь Вашингтона и Брюсселя в противодействии российской агрессии?



• Битва пропаганды: Как Путин и Лукашенко поссорились из -за ЧВК Вагнера и при чем здесь Украина.