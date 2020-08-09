В ОРДЛО заявили о семи новых случаях COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в отдельных районах Донецкой области зафиксировано 5 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Все случаи коронавирусной инфекции выявлены у лиц, которые контактировали с заболевшими ранее.



По состоянию на утро 9 августа «ДНР» признает 1933 случаев COVID-19: 869 человек выздоровели, 111 — умерли.



Еще у двоих человек диагностировали коронавирус в отдельных районах Луганщины. Всего группировка «ЛНР» подтверждает 624 случая заболевания коронавирусом: 594 человека выздоровели, 15 — умерли.



Официальных данных о ситуации с распространением коронавируса на неподконтрольных территориях нет.