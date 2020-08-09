Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В ВСУ зафиксирован новый летальный случай из-за COVID-19

09 августа 2020, 13:36

В ВСУ зафиксирован новый летальный случай из-за COVID-19

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 11 новых случаев заболевания коронавирусом и один летальный случай. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что умерла сотрудница ВСУ в Житомирской области, которая с 24 июля находилась на амбулаторном лечении по месту жительства.

«В связи с ухудшением состояния 2 августа госпитализирована в КУ ЦГБ № 1 (Житомир). С 3 августа была подключена к аппарату ИВЛ. Умерла утром 9 августа», — говорится в сообщении.

Среди новых пациентов с COVID-19 трое госпитализированы Национальный Военно-медицинский клинический центр «ГВКГ» и военный госпиталь Десны.

Остальные лечатся дома (Киевская обл. — 1 военнослужащий, Львовская обл. — 4 военнослужащих, Закарпатская обл. — 1 военнослужащий, Винницкая обл. — 1 военнослужащий, Черниговская обл. — 1 госслужащий ВСУ).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

По состоянию на 10:00 воскресенья коронавирусом в ВСУ болеет 305 человек, летальных исходов — 6, выздоровели — 681 человек.

ТЕГИ

Прочее
коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:37
В ОРДЛО заявили о семи новых случаях COVID-19 за сутки
11:14
Боевик запретил патрулю ОБСЕ фотографировать свой пост на жд-станции в Донецке
21:55
Донбасс: Перемирие и ЧВК «Вагнер» ►
17:58
СМИ: Жители Донецка рассказали, как пятый месяц живут без украинских пенсий
10:56
В «Л-ДНР» рассказали о новых случаях COVID-19
23:19
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
15:35
На КПВВ «Новотроицкое» замедлился пропуск прибывших из-за сбоя в приложении «Дій вдома». Проблему решили
13:17
Пушилину не понравились предложения Кравчука по Донбассу
11:40
«ДНР» не зафиксировала новых заразившихся COVID-19 после вчерашнего всплеска
09:37
ОБСЕ увидела военные грузовики на границе ОРДО и РФ
23:05
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:55
«ДНР» возобновит работу КПВВ «Еленовка» на один день 7 августа
16:46
Красный крест отправил на Донбасс еще семь грузовиков с гуманитарной помощью
15:16
«ДНР» утверждает, что нашла COVID-19 у 85 человек, которые приехали c подконтрольной Украине территории
15:07
«ДНР» приговорила своего «следователя» к 7 годам тюрьмы за взятку
все новости
16:02
В Луганской области выявлен новый случай COVID-19
15:25
Самоизоляцию для прибывших из Крыма и ОРДЛО пока отменять не будут
14:30
Лукашенко: Генпрокуроры Украины и РФ не приехали для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками
14:30
Лукашенко: Генпрокуроры Украины и РФ не приехали для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками
13:36
В ВСУ зафиксирован новый летальный случай из-за COVID-19
11:37
В ОРДЛО заявили о семи новых случаях COVID-19 за сутки
11:14
Боевик запретил патрулю ОБСЕ фотографировать свой пост на жд-станции в Донецке
09:34
ЦИК: Выборы невозможно провести в 18 громадах на Донбассе
09:23
Боевики 8 раз нарушили «режим тишины» за минувшие сутки
09:08
Коронавирус в Украине за сутки подтвердился у 1199 человек
22:37
В Донецкой области выявили еще 9 заболевших коронавирусом
21:55
Донбасс: Перемирие и ЧВК «Вагнер» ►
17:58
СМИ: Жители Донецка рассказали, как пятый месяц живут без украинских пенсий
16:44
Омбудсмен: Личные данные 7 тысяч военных незаконно попали в сеть
15:33
В Станице Луганской на КПВВ теперь есть интернет
все новости
ВИДЕО
Донбасс: Перемирие и ЧВК «Вагнер» ►
08 августа, 21:55
Оппозиция «ДНР»: Фейк или разборки внутри ФСБ? ►
05 августа, 14:07
Силовики задержали захватчика банка в Киеве
03 августа, 14:56

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция