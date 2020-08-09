В ВСУ зафиксирован новый летальный случай из-за COVID-19

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 11 новых случаев заболевания коронавирусом и один летальный случай. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.



Отмечается, что умерла сотрудница ВСУ в Житомирской области, которая с 24 июля находилась на амбулаторном лечении по месту жительства.



«В связи с ухудшением состояния 2 августа госпитализирована в КУ ЦГБ № 1 (Житомир). С 3 августа была подключена к аппарату ИВЛ. Умерла утром 9 августа», — говорится в сообщении.



Среди новых пациентов с COVID-19 трое госпитализированы Национальный Военно-медицинский клинический центр «ГВКГ» и военный госпиталь Десны.



Остальные лечатся дома (Киевская обл. — 1 военнослужащий, Львовская обл. — 4 военнослужащих, Закарпатская обл. — 1 военнослужащий, Винницкая обл. — 1 военнослужащий, Черниговская обл. — 1 госслужащий ВСУ).



Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 10:00 воскресенья коронавирусом в ВСУ болеет 305 человек, летальных исходов — 6, выздоровели — 681 человек.