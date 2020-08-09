Самоизоляцию для прибывших из Крыма и ОРДЛО пока отменять не будут

Украина на данный момент не будет отменять обязательную самоизоляцию для людей, прибывших с оккупированных территорий. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью «Радио Свобода».



Он отметил, что Украина не располагает точными данными о ситуации с распространением COVID-19 на оккупированных территориях, по некоторым данным, она сложнее.



В то же время, в отдельных случаях пограничники могут делать исключения, подчеркнул Шмыгаль.



«Мы вынуждены вводить ограничения как на границах Украины, так и на линии разграничения для того, чтобы не импортировать в Украину заболеваемость, которой у нас и так хватает. Поэтому на данном этапе в отдельных случаях, пограничники имеют право принимать отдельные решения по решению руководителя пограничников», — сказал Шмыгаль.



«В общем пока есть карантин и ситуация настолько сложная, она будет оставаться управляемой вот так, как оставалась до сих пор», — добавил премьер.

За минувшие сутки в Украине выявлено 1 199 инфицированных коронавирусом. Кроме этого, 317 пациентов с COVID-19 выздоровели, 18 — умерли.