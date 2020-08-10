Штаб ООС рассказал о новых нарушениях «режима тишины»

За минувшие сутки пророссийские боевики два раза обстреляли позиций украинских военных на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Две враждебные провокации из стрелкового оружия зафиксировано у Новозвановки и Марьинки. Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали», — отмечается в сообщении.



В штабе ООС добавили, что вблизи неподконтрольного села Трудовское боевики осуществляли инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений.



Крое того, на Приазовье, зафиксирован пролет беспилотника российского производства типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. «Наши средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование», — рассказали в штабе ООС.



С начала текущих суток, 10 августа, обстрелов не зафиксировано.



«Пятнадцатые сутки подряд, с тех пор провозглашен режим прекращения огня среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет», — подытожили в штабе ООС.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.



После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось.