За сутки в Украине выявили 1008 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1 008 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга коронавируса СНБО.



Кроме того, за сутки выздоровели 387 ранее заболевших, а 25 человек умерли.



За все время пандемии в Украине подтверждено 81 957 случаев заболевания COVID-19. Из них 44 359 человек выздоровели, а 1 922 — скончались. Продолжают болеть 35 676 человека, что на 596 больше, чем днем ранее.



Ситуация в регионах:

У властей Украины нет официальных данных о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольных территория Донбасса и в аннексированном Крыму.



Днем ранее, 9 августа, сообщалось о 1 199 новых инфицированных.