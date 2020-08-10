Шмыгаль рассказал, как будут работать свободные экономические зоны на Донбассе

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что создание свободных экономических зон на Донбассе позволит «оживить» территорию с точки зрения бизнеса. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода».



«Что касается создания привлекательных условий для бизнеса..., который придет на территории, временно оккупированные на сегодня, который придет на территории, которые сегодня расположены у линии соприкосновения, у нас есть несколько направлений. Это, конечно же, и налоговые льготы, определенные преференции с точки зрения начала и ведения там бизнеса. Визия и концепция на сегодня есть. Конкретные шаги Минэкономики совместно с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий разработают и представят», - рассказал Шмыгаль.



По словам премьера, зоны приоритетного развития - это 15-20-километровая зона в пределах от линии соприкосновения.



«Зоны приоритетного развития - это те зоны, которые требуют определенных преференций для бизнеса, для создания рабочих мест. Сегодня мы можем говорить о создании таких зон в какой-то границы от линии разграничения. Например, 15-километровая зона, может, 20-километровая зона. Мы считаем эти вещи сейчас. И представим их», - сказал Шмыгаль.



Ранее руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, говоря о компромиссах по ОРДЛО, на которые он готов пойти, заявил, что речь может идти об «особой системе управления» в этих регионах и о свободной экономической зоне.