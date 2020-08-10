В Донецкой и Луганской областях рассказали о новых случаях COVID-19

За воскресенье, 10 августа, в Донецкой области был выявлен один новый случай заболевания коронаврусом.



По данным председателя облгосадминистрации Павла Кириленко, заболел 48-летний мариуполец.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины было выявлено 976 заболевших. Из них 827 человек уже выздоровели, 13 — умерли. Продолжают лечение 136 человек.



В Луганской области за воскресенье подтверждено два новых случая заболевания. За все время исследований на подконтрольной Украине части региона подтверждено 156 случаев COVID-19. Из них 117 человек уже выздоровели, а один — скончался. Продолжают лечиться 38 пациентов.