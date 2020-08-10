«Управляли нашими овцами». Лукашенко прокомментировал протесты в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал протесты после выборов 9 августа. Из слов Лукашенко следует, что он не верит в их внутренние причины.



«Понимаете, это [выборы] праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — приводит слова белорусского президента на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым БЕЛТА.



Журналистам Лукашенко сказал, что к беспорядком якобы причастны не только люди из Польши и Чехии, но и из Украины и России.

«В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей», — подчеркнул он.



Лукашенко заявил, что ответ на уличные акции протеста «адекватным». «Страну разорвать мы не позволим», — добавил он.

Накануне в Минске и других городах Беларуси прошли массовые акции протеста. Задержаны около трех тысяч человек, известно о десятках раненых.



По предварительным данным ЦИК Беларуси, на выборах президента Лукашенко набрал 80,23% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 9,9%.



Тихановская заявила, что считает себя победителем выборов. По словам кандидата, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, и ее команда намеревается «доказывать все нарушения».