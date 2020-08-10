На КПВВ «Станица Луганская» установили вагончик, где можно сдать тест на COVID-19

На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» установили вагончик, где можно пройти процедуру тестирования на COVID-19. Об этом сообщает БФ «Право на защиту».



«Результат обещают предоставить через 48 часов после поступления образцов в лабораторию. До его получения, а также до подтверждения в приложении "Дій вдома" человек должен находиться в месте самоизоляции», — говорится в сообщении.



Стоимость тестирования — 1225 гривен.



В пресс-службе Луганской областной государственной администрации сообщили, что соответствующая компания зарегистрирована в электронной системе «Центра общественного здоровья Украины». Это позволяет после внесения негативных результатов в базу, снять клиента из реестра в базе данных программы «Дій вдома» и не находиться на самоизоляции в течение двух недель.

На период действия карантина сохраняются ограничения при пересечении линии соприкосновения на Донбассе. Граждане Украины, кроме тех, кто прибывает для участия во ВНО, будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома», или обсервации.