День открытой «Еленовки»: в сторону Донецка днем прошли более 150 человек

Сегодня, 10 августа, группировка «ДНР» на один день открыла пункт пропуска «Еленовка» под Донецком, который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».



Пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Валерия Карпиленко сообщила «Новостям Донбасса», что по состоянию на 14:30 пропущены 10 автомобилей и 71 человек, которые прибыли со стороны неподконтрольной территории.



В сторону неподконтрольного властям Донецка пункт пропуска пересекли 6 машин и 157 человек.



Карпиленко отметила, что с утра граждане, которые двигались со стороны «Еленовки», пересекали линию соприкосновения медленно. Представительница Госпогранслужбы связала это с действиями боевиков. Ближе к обеду движение стало более интенсивным.



Также она сообщила, что сегодня приложение «Дій вдома», в отличие от минувшей пятницы, работает без сбоев.



По правилам «ДНР», выехать из Донецка можно при наличии регистрации (прописки) на подконтрольной Украине территории, въехать — по заранее согласованным спискам, которые составляет штаб по коронавирусу. При этом прибывшие с украинской стороны обязаны пройти 14-дневную обсервацию в больнице.



В свою очередь прибывшие на подконтрольную Украине территорию обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома». Если у граждан нет возможности установить это приложение, то их отправляют на обсервацию в одно из медицинских учреждений Донецкой области.



Пропуск через блокпост «Еленовка» осуществляется с 9:00 до 18:00. В свою очередь КПВВ «Новотроицкое» работает с 7:00 до 20:00. В «ДНР» сообщили, что пункт пропуска в ближайшее время «Еленовка» будет работать по понедельникам и пятницам.



Боевики по-прежнему блокируют работу еще одного КПВВ в Донецкой области — «Марьинка».



В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская»