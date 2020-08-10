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День открытой «Еленовки»: в сторону Донецка днем прошли более 150 человек

10 августа 2020, 15:10

День открытой «Еленовки»: в сторону Донецка днем прошли более 150 человек

Сегодня, 10 августа, группировка «ДНР» на один день открыла пункт пропуска «Еленовка» под Донецком, который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».

Пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Валерия Карпиленко сообщила «Новостям Донбасса», что по состоянию на 14:30 пропущены 10 автомобилей и 71 человек, которые прибыли со стороны неподконтрольной территории.

В сторону неподконтрольного властям Донецка пункт пропуска пересекли 6 машин и 157 человек.

Карпиленко отметила, что с утра граждане, которые двигались со стороны «Еленовки», пересекали линию соприкосновения медленно. Представительница Госпогранслужбы связала это с действиями боевиков. Ближе к обеду движение стало более интенсивным.

Также она сообщила, что сегодня приложение «Дій вдома», в отличие от минувшей пятницы, работает без сбоев.

По правилам «ДНР», выехать из Донецка можно при наличии регистрации (прописки) на подконтрольной Украине территории, въехать — по заранее согласованным спискам, которые составляет штаб по коронавирусу. При этом прибывшие с украинской стороны обязаны пройти 14-дневную обсервацию в больнице.

В свою очередь прибывшие на подконтрольную Украине территорию обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома». Если у граждан нет возможности установить это приложение, то их отправляют на обсервацию в одно из медицинских учреждений Донецкой области.

Пропуск через блокпост «Еленовка» осуществляется с 9:00 до 18:00. В свою очередь КПВВ «Новотроицкое» работает с 7:00 до 20:00. В «ДНР» сообщили, что пункт пропуска в ближайшее время «Еленовка» будет работать по понедельникам и пятницам.

Боевики по-прежнему блокируют работу еще одного КПВВ в Донецкой области — «Марьинка».

В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская»

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