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Кравчук назвал позицию Медведчука по Донбассу неприемлемой

10 августа 2020, 16:07

Кравчук назвал позицию Медведчука по Донбассу неприемлемой

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что позиция главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука по Донбассу является неприемлемой для Украины, но не исключает общения с ним в будущем.

«Я пять лет с Виктором Медведчуком не общался даже по телефону. Пять лет», — сказал Кравчук в интервью «Донбасс Реалии», отвечая на вопрос об отношениях с Медведчуком, который длительное время был его близким политическим соратником.

По мнению Кравчука, позиция, которую занимает Медведчук по Донбассу, не может быть поддержана Украиной, потому что она ставит страну в сложное положение.

«Я за то, чтобы использовать опыт и украинских политиков, и различных украинских политических сил, чтобы согласовать интересы Украины с интересами и России, потому что она там присутствует. И согласовать — прежде всего, с людьми, которые там находятся. То есть я не исключаю общения с Медведчуком, но это вовсе не означает, что я готов подписывать любой документ, который будет предложен той политической силой», — подчеркнул он.

Глава украинской делегации в ТКГ не знает, хотел бы он, чтобы Медведчук принимал участие в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Я не знаю, мне сначала надо разобраться. Я только пять дней как работаю главой украинской делегации. Когда вы встретитесь со мной хотя бы через месяц, я смогу ответить на ваш вопрос», — сказал Кравчук.

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Медведчук и его политсила ОПЗЖ выступают за автономию отдельных районов Донецкой и Луганской областей в составе Украины. Также он настаивает на необходимости прямых переговоров Киева с лидерами группировок «ДНР»/«ЛНР» и Москвой.

В свою очередь власти Украины выступают против закрепления какого-либо особого статуса Донбасса в Конституции. Также Киев считает неприемлемым прямые переговоры с «Л-ДНР».

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