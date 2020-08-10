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СМИ: В Беларуси могли задержать больше «вагнеровцев», чем 33

10 августа 2020, 16:23

СМИ: В Беларуси могли задержать больше «вагнеровцев», чем 33

В отряде ЧВК «Вагнера», который оказался на территории Беларуси было больше 33 человек. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на пятерых собеседников, в том числе осведомленного о ходе белорусского расследования источник и человека, близкого к руководству «Вагнера».

«Под вопросом судьба еще трех наших [бойцов, которые не были задержаны]. Плюс [были задержаны] белорусы, которые помогали нашим с размещением. Плюс [при проведении спецоперации] по ошибке взяли двух туристов, которые [в санатории] реально были на отдыхе», — сказал «Медузе» близкий к ЧВК собеседник.

Российский МИД не стал обсуждать число «вагнеровцев». 

«У нас есть уведомление о задержании именно 33 граждан РФ», — сказал «Медузе» пресс-секретарь российского посольства в Белоруссии Алексей Маскалев. 

Также до сих пор неизвестна конечная точка маршрута группы. Сами бойцы, утверждает белорусское следствие, точно не знали своего пункта назначения. 

«11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 следовали в Турцию, двое — на Кубу, один — в Сирию. [Еще] один вообще не знал, куда летит», — пересказывает результаты допросов группы наемников руководитель белорусской следственной группы Александр Агафонов.

29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской нелегальной ЧВК «Вагнера». Утверждается, что они планировали дестабилизировать обстановку в период президентской избирательной кампании.

Российская сторона заявила, что задержанные — сотрудники частного охранного предприятия, которые направлялись в Стамбул.

6 августа в Офисе генпрокурора Украины сообщили, что правоохранители готовят ходатайство об экстрадиции в Украину 28-ми боевиков российской ЧВК «Вагнера», задержанных в Беларуси и подозреваемых в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков «ДНР/ЛНР».

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров Украины и России для разбирательства в ситуации с задержанными российскими наемниками. 

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