«ЛНР» приговорила жителя Кадиевки к 7 годам тюрьмы за попытку убийства «военнослужащего»

Жителя Кадиевки (ранее Стаханов) группировка «ЛНР» приговорила к 7 годам тюрьмы за попытку убийства «военнослужащего народной милиции ЛНР». Об этом сообщает «генеральная прокуратура» формирования.



Отмечается, что в декабре 2018 года в парке «Горняк» в Кадиевке мужчина «вступил в словесный конфликт с военнослужащим народной милиции ЛНР и причинил ему телесные повреждения». Также он несколько раз выстрелил в потерпевшего и скрылся с места конфликта. При этом раненому боевику успели оказать медицинскую помощь и он выжил.



Во время «предварительного следствия» обвиняемый свою вину не признавал, но в «суде» он изменил свою позицию и «вину признал в полном объеме».